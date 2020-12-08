ВАКС отменил приостановку расследования против бывшего первого вице-премьера

В июле этого года прокурор САП принял постановление об остановке предварительного расследования в уголовном производстве. Защита настаивала на его отмене.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил постановление об остановке предварительного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"В понедельник, 7 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу адвоката бывшего первого вице-премьер-министра Украины и отменила постановление прокурора САП от 29 апреля 2020 года о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Действия бывшего чиновника, имя которого не называется, квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что решение ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Напомним, в июле 2019 года Служба безопасности Украины обнародовала сообщение об обнаружении механизма присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, вроде был организованного одним из вице-премьер-министров. Фамилия вице-премьера в сообщении СБУ не указывалась, но некоторые СМИ предположили, что говорится о Владимире Кистионе.

Позже это сообщение было удалено с сайта СБУ .

Кистион, который на тот момент был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №11 (Винница), назвал обвинения в свой адрес провокацией, целью которой было намерение убрать его с предвыборного поля.