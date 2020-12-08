Джеппар пригласила Молдову присоединиться к Крымской платформе

Она также проинформировала собеседника о многочисленных фактах нарушения роSSийской оккупационной властью прав человека в Крыму.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар встретилась с послом Молдовы в Украине Русланом Болбочаном. Она представила ему международную инициативу Крымская платформа и пригласила молдавскую сторону принять активное участие в ее работе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Первый заместитель министра также проинформировала собеседника о многочисленных фактах нарушения роSSийской оккупационной властью прав человека в Крыму и милитаризацию полуострова.

Стороны отметили неизменную взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обоих государств.

Джеппар также заверила дипломата в поддержке со стороны Украины инициативы новоизбранного президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу роSSийских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По мнению главы МИД , Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачу.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации.

Провести в Украине первый Крымский саммит Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году.

6 октября на итоговой пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС в Брюсселе Зеленский заявил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе по формату "Крымская платформа".