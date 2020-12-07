Лукашенко запретили участвовать в любых мероприятиях МОК и Олимпиадах

Также прекращено финансирование НОК Беларуси, а олимпийские стипендии выплачиваются непосредственно спортсменам.

Лукашенко запретили участвовать в любых мероприятиях МОК и Олимпиадах
Архівне фото
Фото: www.euromag.ru

Международный олимпийский комитет временно устраняет руководство Национального олимпийского комитета Беларуси от участия во всех мероприятиях, включая Олимпийские игры.

Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

"МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации. По этой причине МОК принял следующие временные меры. Во-первых, исключить нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента, отвечающего за ежедневное управление НОК Беларуси", - сказал Бах на пресс-конференции.

Директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клау написал в Twitter, что также прекращено финансирование НОК Беларуси, а олимпийские стипендии выплачиваются непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Игр.

IOC decided to take provisional measures vis-?-vis the NOC of Belarus. - Exclude the currently elected members of the Executive Board of the NOC of Belarus from all IOC events and activities, including the Olympic Games. - #IOCEB

— Christian Klaue (@ChKlaue) December 7, 2020

Напомним, в Беларуси с августа продолжаются протесты из-за результатов выборов, согласно которым Лукашенко был объявлен победителем. Митингующие настаивают, что результаты были сфальсифицированы.

Против официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В так называемом черном списке находятся 55 представителей руководства страны, в частности Александр Лукашенко и силовики. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отображающими реальное волеизъявление граждан.

Легитимность Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. В МИД Украины заявили, что по окончании срока его последней каденции Украина будет называть его по имени, не называя должности.

Украина также присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси.

В ноябре белорусская православная автокефальная церковь предала Лукашенко анафеме.

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