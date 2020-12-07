В Раде завершили работу над законопроектом о восстановлении электронного декларирования

Документом вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного Суда.

В Раде завершили работу над законопроектом о восстановлении электронного декларирования
Фото: Анна Стешенко

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции» по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции.

Об этом в Telegram сообщила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

"Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции» для приведения его в редакцию, которая действовала до принятия решения Конституционного Суда от 27 октября 2020 года, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного Суда", - сообщила Ольга Совгиря.

По ее словам, особенности регулирования для судей КСУ будут заключаться в следующем:

  1. Порядок осуществления полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ будет утверждаться НАПК по согласованию соответственно с ВРП и Конституционным Судом.
  2. Высший совет правосудия и Собрание судей Конституционного Суда будут иметь полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей, судей Конституционного Суда при осуществлении полномочий НАПК.
  3. Порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ разрабатывается НАПК в месячный срок со дня вступления в силу закона и в месячный срок согласовывается Высшим советом правосудия и Конституционным Судом. В случае отсутствия соответствующего согласования полная проверка деклараций судей и судей Конституционного Суда производится в общем порядке, определенном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Законопроектом также предусматривается запрет для НАПК вносить предписания по вопросам, непосредственно касающимся судей правосудия, а также осуществление судьей КСУ конституционного производства.

Напомним, 8 октября КСУ обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным деклараций. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, зарегистрировали законопроект за авторством Разумкова, который восстанавливает действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

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