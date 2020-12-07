В Кабмине рассказали, почему январь - самый благоприятный месяц для введения локдауна

Три недели "карантина выходного дня" позволили отсрочить полный локдаун".

В Кабмине рассказали, почему январь - самый благоприятный месяц для введения локдауна
Фото: freeradio.com.ua

Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что локдаун введут именно в январе, а не в декабре, так как этот период значительно более благоприятный для украинской экономики и бизнеса.

Об этом он рассказал в эфире "24 канала".

Немчинов уверен, что локдаун в декабре может привести к плохим последствиям для экономики и бизнеса. Министр отметил, что январь - самый благоприятный месяц для усиления карантинных ограничений.

"Мы должны понимать, что в Украине традиционно идет спад экономической активности во время новогодних и рождественских праздников, поэтому комбинация карантинных мероприятий с таким естественным процессом будет наименее болезненной для экономической системы", - заверил Немчинов.

По его мнению, ни один месяц не может быть правильным или удачным для локдауна, однако речь идет о том, чтобы карантин был минимально вредным, поэтому правительство выбирает лучший период.

Немчинов заметил, что «карантин выходного дня" имел большую эффективность и это, по его мнению, следует понимать. Он отметил, что в Украине зафиксировали первое недельное падение статистики больных с августа - на 7 тысяч больных меньше за неделю.

"Это реальный эффект карантина выходного дня. Этот месяц, который мы выиграли благодаря трем большим выходным, даст возможность медицинской системе относительно спокойно дойти до января", - подчеркнул министр.

Ранее в Кабмине рассказали, какие карантинные ограничения могут ввести в январе.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут в любом случае. Как сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, на принятие решения о локдауне будет влиять ряд факторов: показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших, эффективность локдауна выходного дня.

Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, сообщила, что в Украине не будут вводить локдаун до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, "карантин выходного дня" не принес желаемых результатов, а проект решения о локдауне "еще даже не готовили". По его словам, об объявлении общенационального карантина сообщат за 7-10 дней. Президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, потому что верит и надеется, "что пока он нам не нужен".

Кабмин не планирует вводить жесткий локдаун в декабре, но предлагает сделать это в январе.

Ранее в МООЗ дали рекомендации, как не заболеть коронавирусом во время новогодних праздников.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньгиПод Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
Блок рекламы


Похожие новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Кривом РогеНаблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Кривом Роге
Во время локдауна, вероятно, будут работать гостиницы, горнолыжные курорты и церкви, - ЛяшкоВо время локдауна, вероятно, будут работать гостиницы, горнолыжные курорты и церкви, - Ляшко
В Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населенияВ Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населения
В Кабмине рассказали, какие карантинные ограничения могут ввести в январеВ Кабмине рассказали, какие карантинные ограничения могут ввести в январе
В Раде назвали условие введения в Украине локдаунаВ Раде назвали условие введения в Украине локдауна
До 25 декабря локдауна точно не будет, - "слуга народа" ЯнченкоДо 25 декабря локдауна точно не будет, - "слуга народа" Янченко
"Рождество отменить нельзя": во Львове выступили против локдауна на праздники"Рождество отменить нельзя": во Львове выступили против локдауна на праздники
Разумков сообщил, что будет влиять на решение о введении локдаунаРазумков сообщил, что будет влиять на решение о введении локдауна
"Слуга" Дубинский назвал сроки предполагаемого локдауна"Слуга" Дубинский назвал сроки предполагаемого локдауна
Последние новости
Подгружаем последние новости