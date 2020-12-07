В Кабмине рассказали, почему январь - самый благоприятный месяц для введения локдауна

Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что локдаун введут именно в январе, а не в декабре, так как этот период значительно более благоприятный для украинской экономики и бизнеса.

Об этом он рассказал в эфире "24 канала".

Немчинов уверен, что локдаун в декабре может привести к плохим последствиям для экономики и бизнеса. Министр отметил, что январь - самый благоприятный месяц для усиления карантинных ограничений.

"Мы должны понимать, что в Украине традиционно идет спад экономической активности во время новогодних и рождественских праздников, поэтому комбинация карантинных мероприятий с таким естественным процессом будет наименее болезненной для экономической системы", - заверил Немчинов.

По его мнению, ни один месяц не может быть правильным или удачным для локдауна, однако речь идет о том, чтобы карантин был минимально вредным, поэтому правительство выбирает лучший период.

Немчинов заметил, что «карантин выходного дня" имел большую эффективность и это, по его мнению, следует понимать. Он отметил, что в Украине зафиксировали первое недельное падение статистики больных с августа - на 7 тысяч больных меньше за неделю.

"Это реальный эффект карантина выходного дня. Этот месяц, который мы выиграли благодаря трем большим выходным, даст возможность медицинской системе относительно спокойно дойти до января", - подчеркнул министр.

Ранее в Кабмине рассказали, какие карантинные ограничения могут ввести в январе.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут в любом случае. Как сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, на принятие решения о локдауне будет влиять ряд факторов: показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших, эффективность локдауна выходного дня.

Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, сообщила, что в Украине не будут вводить локдаун до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, "карантин выходного дня" не принес желаемых результатов, а проект решения о локдауне "еще даже не готовили". По его словам, об объявлении общенационального карантина сообщат за 7-10 дней. Президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, потому что верит и надеется, "что пока он нам не нужен".

Кабмин не планирует вводить жесткий локдаун в декабре, но предлагает сделать это в январе.

Ранее в МООЗ дали рекомендации, как не заболеть коронавирусом во время новогодних праздников.