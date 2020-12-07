В СБУ прокомментировали обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"

В Службе безопасности Украины прокомментировали проведение обысков в помещениях госконцерна "Укроборонпром" и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт".

Как сообщила пресс-служба СБУ , проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

"Одним из эпизодов производства является исследование информации, опубликованной интернет-изданием «Цензор.Нет» 5 августа 2020 года в статье «Провал в Пакистане. Как топ-менеджеры «Укроборонпрома» выбили Украины со стратегического рынка вооружений». Автор обратил внимание на потерю Украиной рынков сбыта отечественной продукции в результате привлечения иностранных коммерческих структур, аффилированных с должностными лицами ГК «Укроборонпром» и ГК «Укрспецэкспорт»", - пояснили в СБУ .

Установлено, что отечественный спецэкспортер привлек к сотрудничеству со страной Южной Азии компанию "R". Несмотря на предостережения и негативный имидж на рынке, эта компания была привлечена и к уже действующим контрактам и к предконтрактным переговорам, которые находились на завершающей стадии.

"По предварительным данным, представителям иностранной компании передавалась служебная информация, которая содержит коммерческую тайну о состоянии военно-технического сотрудничества Украины и одной из стран Южной Азии, условиях возможных внешнеэкономических контрактов, переговоров и т. п. Имеющиеся материалы свидетельствуют, что в результате привлечения компании «R» фактически сорвано заключение ряда стратегических контрактов, а также созданы условия для выхода на рынок вооружения не украинских товаров, а стран-конкурентов. При этом отдельные должностные лица ГК «Укроборонпром» и ГК «Укрспецэкспорт» сознательно скрывали и игнорировали письма государственных иностранных компаний, которые свидетельствовали об отрицательной репутации компании "R" и нецелесообразности сотрудничества с ней. А командование сухопутных войск иностранного заказчика в 2020 году вообще включило компанию «R» в «черный» список", - сообщили в спецслужбе.

Отдельно отмечается, что привлеченные к реализации указанных контрактов должностные лица "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта", а также компании "R" являются связанными между собой лицами, поскольку до назначения на должности в государственном концерне и компании работали вместе в указанной коммерческой структуре.

Учитывая все эти факторы, 3 декабря СБУ провела вышеуказанные обыски. В спецслужбе отметили, что должностные лица спецэкспортера не способствовали проведению следственных действий и выяснению истины по уголовному производству, а наоборот искусственно затягивали их проведение, скрывали документы и носители информации, блокировали помещения.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, 1 декабря глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев возглавил госконцерн "Укроборонпром".

Как сообщалось, в рамках реформирования, более 60 предприятий "Укроборонпрома" планируют реорганизовать в девять холдинговых компаний.