В Раде зарегистрировали законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО на год

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4467 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»", который предлагает продлить на год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 7 декабря.

В карточке законопроекта отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.

Авторы проекта - группа народных депутатов от "Слуги народа" во главе с Александром Корниенко и Давидом Арахамией.

Текст законопроекта пока не обнародован. Однако заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук подтвердила "Украинской правде", что он касается продления на год действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

Напомним, Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО осенью 2014 года, но внесла в него весной 2015 года изменения, которые так и не позволили ему заработать, - законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.

Действие закона подошло к концу 18 октября 2017 года, но за полторы недели до этого его продлили на год. В 2018 году депутаты продолжили закон еще на год, до конца 2019 года.

В декабре 2019-го Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года.