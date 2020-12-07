Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом
Президент Украины пригласил Науседу с супругой приехать с официальным визитом в Киев.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавируса, поделились информацией о влиянии карантинных мер на экономику и эпидемическую ситуацию.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что Украине удалось уменьшить прирост больных благодаря "карантину выходного дня". Он также поблагодарил за то, что Литва поднимает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам - членам Восточного партнерства.
Зеленский также ознакомил Науседу с шагами, которые осуществляет Украина для достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки".
"Спасибо Литве за неизменную, устойчивую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Для Украины это очень важно", - подчеркнул президент Украины.
Президенты также обсудили возможность проведения Конференции по реформам в Вильнюсе, перенесенной из-за пандемии на следующий год.
Зеленский пригласил Науседу с супругой приехать с официальным визитом в Киев.
Напомним, президент Литвы Науседа отменил запланированный в марте визит в Украину из-за угрозы коронавируса. Зеленский встречался с ним в ноябре 2019 года в рамках официального визита в Литву.