Кулеба планирует в ближайшее время посетить Молдову
Глава МИД отметил, что события в Молдове "всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба планирует в ближайшее время посетить с визитом Молдову.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Кулеба отметил, что события в Молдове "всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины". Он также прокомментировал, будет ли подниматься вопрос роSSийских "миротворцев".
"Я скоро планирую посетить Молдову, и мы будем говорить обо всех этих вещах. Потому что это - вопрос не только безопасности и территориальной целостности Молдовы, но и вопросы безопасности Украины... События в Молдове и вокруг нее всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины", - сказал Кулеба.
По его словам, стороны также обсудят урегулирование определенных спорных вопросов в двусторонних отношениях, стратегию урегулирования приднестровского конфликта, а также новые совместные проекты.
По словам министра, президент Молдовы Майя Санду уже озвучила свое видение.
"Вопрос, какой будет позиция правительства, парламента, будут ли там досрочные выборы парламента и тому подобное... Я за спокойный, взвешенный подход. Поедем - будем слушать, поговорим, расскажем наше видение, увидим, какой баланс сил сложится в Молдове, и уже после этого будем решать, делать ли какие-то конкретные шаги", - подытожил Кулеба.
Напомним, 3 декабря парламент Молдовы одобрил проект закона, передающего ему контроль над спецслужбой страны.
Избранный президент Майя Санду заявила о попытке захвата власти и призвала своих сторонников выйти на протесты.
6 мая в центре Кишинева прошли масштабные акции - на улицы вышли тысячи людей с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов.