Кулеба планирует в ближайшее время посетить Молдову

Глава МИД отметил, что события в Молдове "всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины".

Кулеба планирует в ближайшее время посетить Молдову
Фото: надано Дмитром Кулебою

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба планирует в ближайшее время посетить с визитом Молдову.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Кулеба отметил, что события в Молдове "всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины". Он также прокомментировал, будет ли подниматься вопрос роSSийских "миротворцев".

"Я скоро планирую посетить Молдову, и мы будем говорить обо всех этих вещах. Потому что это - вопрос не только безопасности и территориальной целостности Молдовы, но и вопросы безопасности Украины... События в Молдове и вокруг нее всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, стороны также обсудят урегулирование определенных спорных вопросов в двусторонних отношениях, стратегию урегулирования приднестровского конфликта, а также новые совместные проекты.

По словам министра, президент Молдовы Майя Санду уже озвучила свое видение.

"Вопрос, какой будет позиция правительства, парламента, будут ли там досрочные выборы парламента и тому подобное... Я за спокойный, взвешенный подход. Поедем - будем слушать, поговорим, расскажем наше видение, увидим, какой баланс сил сложится в Молдове, и уже после этого будем решать, делать ли какие-то конкретные шаги", - подытожил Кулеба.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы одобрил проект закона, передающего ему контроль над спецслужбой страны.

Избранный президент Майя Санду заявила о попытке захвата власти и призвала своих сторонников выйти на протесты.

6 мая в центре Кишинева прошли масштабные акции - на улицы вышли тысячи людей с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньгиПод Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба не видит "фундаментальной необходимости" в экономических санкциях в отношении БеларусиКулеба не видит "фундаментальной необходимости" в экономических санкциях в отношении Беларуси
Во время митингов во Франции арестовали 95 человек, многие демонстранты получили серьезные раненияВо время митингов во Франции арестовали 95 человек, многие демонстранты получили серьезные ранения
Во время локдауна, вероятно, будут работать гостиницы, горнолыжные курорты и церкви, - ЛяшкоВо время локдауна, вероятно, будут работать гостиницы, горнолыжные курорты и церкви, - Ляшко
Правительство Украины не планирует вводить локдаун в декабреПравительство Украины не планирует вводить локдаун в декабре
Кулеба предложил ЕС создать позицию спецпредставителя по КрымуКулеба предложил ЕС создать позицию спецпредставителя по Крыму
Венецианская комиссия планирует принять решение относительно конституционного кризиса в Украине уже в декабреВенецианская комиссия планирует принять решение относительно конституционного кризиса в Украине уже в декабре
45% украинцев выступили за функционирование храмов во время карантина, но с ограничениями45% украинцев выступили за функционирование храмов во время карантина, но с ограничениями
Болгария планирует объявить жесткий карантин из-за коронавирусаБолгария планирует объявить жесткий карантин из-за коронавируса
Рада до 1 декабря планирует представить план выхода из конституционного кризисаРада до 1 декабря планирует представить план выхода из конституционного кризиса
Правозащитники сообщают о более 380 задержанных во время вчерашних протестов в БеларусиПравозащитники сообщают о более 380 задержанных во время вчерашних протестов в Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости