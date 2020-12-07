Кулеба планирует в ближайшее время посетить Молдову

Глава МИД отметил, что события в Молдове "всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба планирует в ближайшее время посетить с визитом Молдову.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Кулеба отметил, что события в Молдове "всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины". Он также прокомментировал, будет ли подниматься вопрос роSSийских "миротворцев".

"Я скоро планирую посетить Молдову, и мы будем говорить обо всех этих вещах. Потому что это - вопрос не только безопасности и территориальной целостности Молдовы, но и вопросы безопасности Украины... События в Молдове и вокруг нее всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, стороны также обсудят урегулирование определенных спорных вопросов в двусторонних отношениях, стратегию урегулирования приднестровского конфликта, а также новые совместные проекты.

По словам министра, президент Молдовы Майя Санду уже озвучила свое видение.

"Вопрос, какой будет позиция правительства, парламента, будут ли там досрочные выборы парламента и тому подобное... Я за спокойный, взвешенный подход. Поедем - будем слушать, поговорим, расскажем наше видение, увидим, какой баланс сил сложится в Молдове, и уже после этого будем решать, делать ли какие-то конкретные шаги", - подытожил Кулеба.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы одобрил проект закона, передающего ему контроль над спецслужбой страны.

Избранный президент Майя Санду заявила о попытке захвата власти и призвала своих сторонников выйти на протесты.

6 мая в центре Кишинева прошли масштабные акции - на улицы вышли тысячи людей с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов.