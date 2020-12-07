Еврокомиссия готова помочь Украине перезапустить антикоррупционные институты

"Мы готовы работать с вами, чтобы снова начать реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии, а также всей антикоррупционной архитектуры".

Еврокомиссия готова помочь Украине перезапустить антикоррупционные институты
Фото: energynews.com.ua

Европейская комиссия готова помочь Украине восстановить и запустить институты, направленные на борьбу с коррупцией.

Об этом во время заседания парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось в онлайн-режиме, говорили представители институтов ЕС: заместитель гендиректора Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Катарина Матернова и исполнительный директор по вопросам РоSSии, Восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ Внешней дипломатической службы ЕС Люк Девин, передает "Интерфакс-"Украина".

Как известно, Украина переживает конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционными ряд положений законодательства в сфере борьбы с коррупцией, в том числе созданные ранее антикоррупционные органы и электронное декларирование.

Комментируя проголосованный Верховной Радой 4 декабря законопроект, которым была восстановлена уголовную ответственность за недостоверное декларирование, Матернова заявила, что это - "первый шаг в правильном направлении, однако не достаточный для того, чтобы восстановить в полном объеме антикоррупционную архитектуру".

"Насколько мы понимаем, президент Зеленский ожидает мнения Венецианской комиссии для того, чтобы подписать этот закон. Мы это приветствуем. У нас есть наши коллеги и проекты в сфере правосудия, в сфере антикоррупции, которые готовы работать в реальном времени с властью, членами ВР, чтобы привести назад антикоррупционную архитектуру в контексте более широкой реформы в сфере правосудия", - добавила она.

Представитель Еврокомиссии высказалась за то, чтобы в Украине были "вновь запущены процессы, направленные на то, чтобы сделать сферу правосудия сильной и надежной частью украинской системы".

"Мы будем работать с вами, чтобы сделать Украину сильной и более устойчивой в сфере гражданского сообщества, государственных институций, экономики, как в отношении внешнего шока - вооруженного конфликта, глобальной пандемии, так и внутреннего шока, который исходит от сопротивления реформам, дезинформационных кампаний и, что более важно, потери доверия граждан. Мы готовы работать с вами, чтобы вновь начать реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии, а также всей антикоррупционной архитектуры", - отметила Матернова.

Девин констатировал, что "за последние несколько месяцев мы видели некоторое негативное развитие в украинской повестке дня реформ".

"Недавнее решение Конституционного суда Украины оказало негативное воздействие на украинскую антикоррупционную архитектуру и поставило под вопрос годовые усилия в сфере борьбы с коррупцией. Это решение вновь подтвердило, что крепкая реформа в сфере правосудия остается важной, а борьба с коррупцией сталкивается с постоянными вызовами", - считает он.

Европейский дипломат уверен, что также должны быть соответствующие процедуры, которые могут применяться к некомпетентным или коррумпированным судьям.

"Мы призываем правительство и Верховную Раду срочно восстановить антикоррупционное законодательство и восстановить законодательство в сфере декларирования. Мы обеспокоены недавно проголосованным законом о декларациях, который демонстрирует ряд недостатков. В ближайшей и среднесрочной перспективе мы призываем правительство и все ориентированные на реформы органы собраться вместе и послать сигнал о том, что Украина привержена необратимости реформ, чего еще нет", - уверен Девин.

В качестве примера он привел отсутствие уголовного преследования за махинации с ПриватБанком.

"Это может послать сигнал всем, в том числе и международным партнерам, что Украина готова укреплять верховенство права. Мы готовы поддерживать Украину, чтобы достичь стабильного процветания для народа", - добавил дипломат.

Напомним, в августе КСУ признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко подписанием указа о назначении Сытника в 2015 году превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений КСУ.

В Европарламенте заявили об угрозе безвизу из-за отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда Рада с третьей попытки утвердила представителей в конкурсную комиссию. В Европарламенте заявили, что "украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы САП", поэтому украинская власть "ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,5 млрд евро".

28 октября КСУ обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября фактически ликвидировано. С 19 часов НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах.

В ЕС заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и что они могут стать основанием для приостановления безвизового режима, и призвали Украину навести порядок в антикоррупционной работе.

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