В Минздраве назвали несколько вариантов локдауна

Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал о возможных вариантах локдауна в Украине.

В интервью LIGA.Life он отметил, что сейчас правительство рассматривает несколько блоков.

При этом Кузин отметил, что с точки зрения эпидемиологии или статистики, которая сейчас есть, локдаун неизбежен.

"Это - остановка развлекательных заведений, дискотек, аренды залов под корпоративы, праздники и тому подобное. Остановка учебных заведений - школы, садики, университеты. Далее - спортзалы за исключением занятий, которые можно проводить на улице. Запрет всех массовых скоплений, выставок, концертов и т.д." , - отметил он.

Что касается общественного транспорта, то сначала рассматривалась идея ограничить его работу до 19:00, но затем пришли к выводу, что это может привести к чрезмерному скоплению людей.

"Скорее всего, окончательное решение будет таким, что общественный транспорт продолжает работу, но со строгим соблюдением карантинных правил: маски, ограничение количества людей в салоне. Такое же ограничение будет касаться кинотеатров, магазинов непродовольственной торговли, общественного питания, которые будут работать на вынос или с доставкой. Салоны красоты или парикмахерские - только по предварительной записи", - рассказал представитель Минздрава.

Также планируется разработать "точечные" рекомендации для зимних курортов и рождественских ярмарок. В частности, первые могут работать только как гостиницы, без дискотек и т.п., а вторые - как магазины на вынос, без питания.

При этом Кузин отметил, что окончательные рекомендации будут обнародованы, когда Кабмин определится с локдауном, поэтому точно сказать, будут ли новогодние концерты на улице, он пока не может.

Расчеты же показывают, что пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и продлятся примерно до середины февраля. По разным математическим моделям, международным в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезни ожидается не раньше февраля 2021 года.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут в любом случае.

Как сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, на принятие решения о локдауне будет влиять ряд факторов: показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших, эффективность локдауна выходного дня.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, "карантин выходного дня" не принес желаемых результатов, а проект решения о локдауне "еще даже не готовили". По его словам, об объявлении общенационального карантина сообщат за 7-10 дней.

По разным данным, Кабмин рассматривает несколько дат - с 23 декабря по 15 января, с 25 декабря по 17 января и с 7 по 20 декабря. Президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, потому что верит и надеется, "что пока он нам не нужен".

4 декабря в Кабмине озвучили некоторые детали жестких карантинных ограничений которые, вероятно, будут введены уже в январе.