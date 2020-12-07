Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором

Так Атрошенко выступил перед депутатами местного совета.

Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором

Новоизбранный городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пройденный им жизненный путь позволяет одинаково общаться как и с президентом, так и с вором.

Об этом он сказал во время выступления перед депутатами местного совета.

"Ровно я шел по жизни, и мне все равно с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить (вам - ред.) - предъявите вы мне что-то", - сказал Атрошенко.

Чернігів в надійних руках ? pic.twitter.com/N2asDhPNoX

— Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020

Напомним, на парламентских выборах 2012 года Атрошенко был избран депутатом Верховной Рады Украины по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 206. По результатам голосования одержал победу набрав 40,63% голосов избирателей.

16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, существенно ограничивавших права граждан и свободу слова.

20 февраля 2014 года политик вышел из фракции Партии регионов.

В ноябре 2014-го стал народным депутатом Украины VIII созыва, избранным по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 206 (Чернигов), набрав 51,34% голосов избирателей. Беспартийный. Баллотировался от Блока Петра Порошенко, но не был включен во фракцию, так как голосовал за законы 16 января. Внефракционный, был членом комитета ВР по вопросам транспорта.

На местных выборах в 2015 году избран городским головой Чернигова.

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