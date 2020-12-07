У Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского, - КИУ

Советниками Владимира Зеленского являются Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко, Михаил Радуцкий. Все они работают на внештатной основе

В Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского, - КИУ
Фото: пресс-служба президента

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак имеет в пять раз больше официальных советников, чем президент Украины Владимир Зеленский. Такие данные получил Комитет избирателей в ответ на информационный запрос в Офис президента.

По состоянию на 23 ноября у Ермака насчитывалось 19 советников (впоследствии добавился еще один советник - Алексей Арестович). У Зеленского только четыре советника, информирует пресс-служба КИУ.

Сообщается, что советниками Владимира Зеленского являются Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко, Михаил Радуцкий. Все они работают на внештатной основе.

Советниками Андрея Ермака на штатной основе является Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов; на внештатной основе - Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривна, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко, Тимофей Милованов.

В ответ на запрос также указано, что информация о проведении заседаний группы советников Президента Украины отсутствует, что может свидетельствовать о том, что заседания вообще не проводились, отмечают в КИУ.

"Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что институт советников Президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 года советники очевидно ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации , которую ему могли бы предоставлять советники. Зато большое количество советников у руководителя офиса - это нонсенс. В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу Главы государства, в том числе и организовывать работу советников Президента", - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Как сообщалось, спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович 1 декабря был назначен внештатным советником главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере обороны. Ермак назвал задачей Арестовича противодействие дезинформации, согласование позиций профильных ведомств и наработку "единого голоса".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньгиПод Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
Блок рекламы


Похожие новости
На выборах ректора КНУ Шевченко наибольшее количество голосов получил Владимир БугровНа выборах ректора КНУ Шевченко наибольшее количество голосов получил Владимир Бугров
Боевики блокируют движение через пять КПВВ на ДонбассеБоевики блокируют движение через пять КПВВ на Донбассе
Аграрии просят Зеленского назначить нардепа Ивченко министром агрополитикиАграрии просят Зеленского назначить нардепа Ивченко министром агрополитики
Комаровский рассказал, что в лечении Зеленского от коронавируса было не такКомаровский рассказал, что в лечении Зеленского от коронавируса было не так
Рада создаст компромиссный законопроект о выходе из конституционного кризиса на основе предложений нардепов и ЗеленскогоРада создаст компромиссный законопроект о выходе из конституционного кризиса на основе предложений нардепов и Зеленского
У Зеленского отреагировали на слова заместителя главы ОП о Сытнике и НАБУУ Зеленского отреагировали на слова заместителя главы ОП о Сытнике и НАБУ
Боевики пять раз обстреляли позиции ООСБоевики пять раз обстреляли позиции ООС
В Раду подан законопроект, который лишает Зеленского права назначать директора НАБУВ Раду подан законопроект, который лишает Зеленского права назначать директора НАБУ
У Зеленского планируют до 20 декабря обеспечить кислородом 80% коекУ Зеленского планируют до 20 декабря обеспечить кислородом 80% коек
У Зеленского помощь бизнесу собираются финансировать из ковидного фондаУ Зеленского помощь бизнесу собираются финансировать из ковидного фонда
Последние новости
Подгружаем последние новости