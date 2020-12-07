У Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского, - КИУ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак имеет в пять раз больше официальных советников, чем президент Украины Владимир Зеленский. Такие данные получил Комитет избирателей в ответ на информационный запрос в Офис президента.

По состоянию на 23 ноября у Ермака насчитывалось 19 советников (впоследствии добавился еще один советник - Алексей Арестович). У Зеленского только четыре советника, информирует пресс-служба КИУ.

Сообщается, что советниками Владимира Зеленского являются Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко, Михаил Радуцкий. Все они работают на внештатной основе.

Советниками Андрея Ермака на штатной основе является Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов; на внештатной основе - Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривна, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко, Тимофей Милованов.

В ответ на запрос также указано, что информация о проведении заседаний группы советников Президента Украины отсутствует, что может свидетельствовать о том, что заседания вообще не проводились, отмечают в КИУ.

"Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что институт советников Президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 года советники очевидно ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации , которую ему могли бы предоставлять советники. Зато большое количество советников у руководителя офиса - это нонсенс. В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу Главы государства, в том числе и организовывать работу советников Президента", - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Как сообщалось, спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович 1 декабря был назначен внештатным советником главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере обороны. Ермак назвал задачей Арестовича противодействие дезинформации, согласование позиций профильных ведомств и наработку "единого голоса".