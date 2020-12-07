Неизвестные сообщили о минировании Хмельницкого облсовета, однако депутаты успели объявить нового главу

Депутатов эвакуировали, в заседании объявлен перерыв.

Виолетта Лабазюк
Фото: Starkon.City
Виолетта Лабазюк

Неизвестные лица сообщили о минировании Хмельницкого областного совета, однако депутаты успели объявить имя нового главы.

Возглавлять Хмельницкий облсовет будет Виолетта Лабазюк ("За будущее"). Об этом стало известно из стрима нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева.

В связи с необходимостью проверки помещения на наличие опасных предметов в заседании совета объявили часовой перерыв. Все эвакуируются.

Фото: km-oblrada.gov.ua

Виолетта Лабазюк - бенефициарный собственник ОО "Всегда рядом! Хмельнитчина", жена народного депутата Сергея Лабазюка от "За будущее".

7 декабря должно состояться первое полноценное заседание Хмельницкого облсовета. Общий состав новоизбранного областного совета - 64 депутата.

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