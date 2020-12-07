Порошенко предложил обновить Соглашение об ассоциации с ЕС

Для его приведения в соответствие с современными вызовами.

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко принял участие в онлайн-заседании Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, где представил ключевые, по его мнению, приоритеты сотрудничества в следующем году.

В частности, речь идет об укреплении стойкости Украины против роSSийской агрессии, ужесточении санкций ЕС против РоSSии, обеспечении макроэкономической стабильности Украины благодаря продолжению сотрудничества с МВФ и ЕС , координации усилий по противодействию пандемии коронавируса, включая обеспечение быстрых поставок действенных вакцин в Украину, а также обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом для его приведения в соответствие с современными вызовами.

«Нашей главной стратегической целью является создание условий для обеспечения членства Украины в Европейском Союзе, идеи, поддерживаемой большинством украинского общества и граждан стран ЕС . И «Европейская Солидарность» сделает все возможное для обеспечения неотвратимости курса реформ и противодействия пророSSийскому реваншу», - заверил Петр Порошенко.