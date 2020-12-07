Порошенко предложил обновить Соглашение об ассоциации с ЕС

Для его приведения в соответствие с современными вызовами.

Порошенко предложил обновить Соглашение об ассоциации с ЕС
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко принял участие в онлайн-заседании Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, где представил ключевые, по его мнению, приоритеты сотрудничества в следующем году.

В частности, речь идет об укреплении стойкости Украины против роSSийской агрессии, ужесточении санкций ЕС против РоSSии, обеспечении макроэкономической стабильности Украины благодаря продолжению сотрудничества с МВФ и ЕС, координации усилий по противодействию пандемии коронавируса, включая обеспечение быстрых поставок действенных вакцин в Украину, а также обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом для его приведения в соответствие с современными вызовами.

«Нашей главной стратегической целью является создание условий для обеспечения членства Украины в Европейском Союзе, идеи, поддерживаемой большинством украинского общества и граждан стран ЕС. И «Европейская Солидарность» сделает все возможное для обеспечения неотвратимости курса реформ и противодействия пророSSийскому реваншу», - заверил Петр Порошенко.

Как известно, 1 декабря был опубликован ежегодный отчет Еврокомиссии по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС со значительным количеством негативных оценок развития событий на пути реформ в 2020 году. В отчете, в частности, отмечается, что недавние решения Конституционного суда Украины поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией. Темп реформ в Украине в 2020 году по сравнению с последними месяцами 2019-го снизился - говорится в отчете ЕС.

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