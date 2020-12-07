Партия венгров ушла с первого заседания Закарпатского облсовета

Депутаты отказались избирать главу облсовета и покинули сессионный зал.

?Партия венгров ушла с первого заседания Закарпатского облсовета
Закарпатська облрада
Фото: mukachevo.net

Политическая партия венгров Закарпатья демонстративно покинула первое пленарное заседание Закарпатского областного совета.

Об этом сообщает местное издание Мukachevo.net.

Депутаты отказались избирать главу облсовета и покинули сессионный зал.

Перед голосованием, представитель партии заявил, что они не будут голосовать за главу облсовета "из-за политических преследований".

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, который пропагандирует создание автономии на Закарпатье. Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье. Будапешт сразу отреагировал на это, заявив протест МИД Украины и вызвав украинского посла для консультаций.

Глава Закарпатской ОГА призвал правоохранителей провести брифинг в связи с обысками, а МИД Украины вызвал посла Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемыми" действия СБУ. Также он пожаловался в НАТО на Украину по поводу обысков и снова пригрозил заблокировать заседания Совета Украина-НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии также попросил ОБСЕ направить в Закарпатье мониторинговую миссию.

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