Страны ЕС получат первые дозы вакцины от COVID-19 через 3-4 недели

Все страны, участвующие в совместных закупках Евросоюза, получат вакцину одновременно.

Страны ЕС получат первые дозы вакцины от COVID-19 через 3-4 недели
Фото: скріншот

Первые вакцины против коронавируса могут доставить в государства-члены ЕС через три-четыре недели.

Об этом заявил представитель Литвы в Еврокомиссии Виргиниюс Синкевичюс, сообщает BNS.

"Мы говорим о периоде от трех до четырех недель, когда вакцина действительно может попасть в государства-члены. Важнейшие акценты - обеспечение логистики внутри страны, поддержание необходимых температур и условий, а также обеспечение их доступности не только в городах, но и в районных центрах", - сказал Синкевичюс.

Еврокомиссар отметил, что все страны, участвующие в совместных закупках Евросоюза, получат вакцину одновременно. Сейчас важно подготовиться к логистике внутри стран, чтобы правильно подготовиться к вакцинации.

Вакцины против коронавируса, разработанные фармацевтическими компаниями, сейчас проходят проверку в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Только после одобрения агентства препараты могут применяться в ЕС.

Агентство планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech для ее утверждения.

Напомним, разработанная Оксфордским университетом вакцина от коронавируса по механизму COVAX будеь доступна лишь в июне, а Украина сможет получить ее не ранее августа.

Недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года. COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 20% населения.

Благодаря механизму COVAX Украина сможет получить максимум 8,5 млн доз вакцины против коронавируса. Украина планирует приобрести вакцину от коронавируса для 20 млн населения в дополнение к бесплатному препарату по программе COVAX, который должен закрыть потребность в вакцине для 4 млн человек.

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