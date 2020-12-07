Украина до сих пор не получила от Ирана материалов относительно сбитого самолета "МАУ", - Офис генпрокурора

С момента последнего раунда переговоров в Тегеране в октябре украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств катастрофы самолета "МАУ" рейса PS752.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов во время встречи с послом Ирана в Украине Манучехром Моради.

Отмечается, что встреча состоялась по инициативе иранской стороны.

"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбития украинского самолета. И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важны эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны дать как можно быстрее, ведь уже в январе - годовщина авиакатастрофы", - сказал Мамедов.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

После нескольких дней отрицаний, в Иране официально признали вину за сбитие украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным. Командующий аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за аварию.

В конце июля в Киеве состоялись переговоры с иранской стороной о выплате компенсаций за сбитый самолет "МАУ". 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров.