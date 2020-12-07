ВАКС оставил под стражей экс-командующего Нацгвардии Аллерова

Решение суда не подлежит обжалованию.

ВАКС оставил под стражей экс-командующего Нацгвардии Аллерова
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения экс-командующему Нацгвардии Украины Юрию Аллерову.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"В понедельник, 7 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения бывшему главе Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что решение обжалованию не подлежит.

Напомним, в мае Национальное антикоррупционное бюро усилило подозрение фигурантам уголовного производства о неравноценности обмена квартирами между Национальной гвардией и "Укрбудом". Среди них - бывший командующий НГУ Юрий Аллеров и бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась.

Следствие собрало доказательства того, что Аллеров мог получить взятку за обмен квартир в ЖК "Аристократ" (центр Киева, улица Коновальца) на квартиры в ЖК "Оберег" (окраина Киева, Бориспольская улица).

Речь идет о 125 тысячах долларов, из которых 100 тысяч Аллеров якобы оставил себе, а 25 тысяч отдал заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил.

Кроме того, Аллерову передали квартиру площадью 76 кв. м и стоимостью 1,82 млн гривен. Ее оформили на близкую родственницу экс-командующего под видом покупки имущественных прав по специальной цене 592,8 тыс. гривен.

Также следствие установило факты использования Микитасем и должностными лицами компании-застройщика официальных документов (отчетов об оценке по заказу ООО "Укрбуд Девелопмент"), которые использовались в схеме.

Таким образом, Аллерову предъявлено обвинение в получении взятки и соучастии в подделке документов, а Микитасю - предложение взятки, подделку документов и отмывание денег. Ранее их обвиняли только в растрате 81,635 млн гривен при обмене квартир.

1 декабря детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили еще одно подозрение народному депутату Максиму Микитасю (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент").

Микитась подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в которой подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуд" Максим Микитась.

В Бюро заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова "тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".

В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд". По информации СМИ, этим должностным лицом является Олег Татаров.

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров назвал слухами распространенную Национальным антикоррупционным бюро информацию о своей причастности к "делу Микитася". Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ" Артема Сытника, хотя ранее его фамилия фигурировала в материалах суда.

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