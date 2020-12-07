Зеленский: никогда еще на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас

Вследствие децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это ежегодно - сотни миллиардов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что еще никогда на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас.

Об этом глава государства заявил в обращении по случаю Дня местного самоуправления.

"Еще никогда на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас. Вследствие децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно - сотни миллиардов гривен. Перешли на места и полномочия. Именно это и обусловливает столь отчаянную борьбу за влияние в общинах почти по всей Украине", - написал президент.

Зеленский отметил, что децентрализация - это не просто о деньгах, о распределении возможностей.

"Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, используемым в интересах общества. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития общин идет такая борьба на местах. Вот почему задачей конструктивных сил в местных советах, центральной власти и общества в целом вижу сдерживание аппетитов дельцов, рассматривающих местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне. Время дельцов прошло", - отметил президент.

Зеленский отметил, что реформу децентрализации нужно продолжать так, как планировалось.

"Ради развития общин, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей. Приглашаю всех представителей местной власти и новых политиков в общинах к дискуссии о том, как нам всем вместе добиться такого качества жизни в общинах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация - это успех Украины. Кстати, одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, который позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти", - добавил Зеленский.

Напомним, в январе стало известно, что у Зеленского рассчитывают успешно завершить децентрализацию до конца года. Президент Владимир Зеленский отозвал поправки к Конституции в части децентрализации власти (законопроект 2598), однако это не означает, что реформа откладывается - она будет завершена до конца года.