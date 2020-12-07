СМИ назвали имя человека, которого ФСБ застрелила на границе с Украиной

На территории РоSSии в ночь на 4 декабря погиб гражданин Украины, житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович 1993 г.р.

Об этом "Радио Свобода" сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника "Радио Свобода", убитый хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей. Как говорят его знакомые, неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить.

В то же время собеседник отмечает, что несмотря на уголовное прошлое убитого мужчины, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности РоSSии убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании.

"Собеседник отмечает, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум - тепловизор. Иначе, в случае задержания пограничниками РоSSии, с ними проще «договориться» за деньги, чем устраивать стрельбу. Поэтому, как предполагает источник, гражданин Украины Евгений Голубев, русский по национальности, стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая «раскрутка» ими сценария «героической» операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица. Вполне вероятно, отмечает собеседник, что в ближайшее время роSSийские пограничники продемонстрируют оружие, якобы принадлежавшее Голубеву, или даже опубликуют фотографии его тела в форме военного образца", - говорится в сообщении.

РоSSийская сторона не обнародовала данных о застреленном гражданине Украины.

"Радио Свобода" обратилась с официальными запросами к Национальной полиции и Государственной пограничной службе Украины с просьбой подтвердить личность погибшего и прокомментировать обстоятельства инцидента.

3 декабря ФСБ РФ заявило, что на границе с Украиной якобы трое неизвестных нарушили границу. По их словам, при попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, а остальные бежали на территорию Украины.

Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе. Фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала роSSийская сторона, не было зафиксировано.