СМИ опубликовали расследование об "армии Медведчука", которую возглавляет Кива

Целью организации "Патриоты - За жизнь" ее глава Илья Кива называет "борьбу за мир" и "защиту героического прошлого предков".

СМИ опубликовали расследование об "армии Медведчука", которую возглавляет Кива
Архівне фото
Фото: Lb.ua

Украинское издание LIGA.net опубликовало в понедельник расследование об организации "Патриоты - За жизнь", которую журналисты называют "частной армией" политика Виктора Медведчука, одного из лидеров парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По данным LIGA.net, организацию, которая была создана летом 2020 года, возглавляет депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Целью организации Кива назвал "борьбу за мир" и "защиту героического прошлого предков". На практике, как утверждается в расследовании, ее члены охраняют уличные акции ОПЗЖ.

В расследовании сообщается, что значительную часть членов организации составляют так называемые "титушки" - молодые люди спортивного телосложения, которые не интересуются политикой и участвуют в акциях исключительно за деньги. Также в организации есть региональные кураторы, среди которых - бывшие сотрудники силовых структур. У некоторых активистов есть оружие.

Охрану лично Медведчука осуществляет частное охранное предприятие "Шторм", среди сотрудников которого бойцы бывшего подразделения "Беркут".

Напомним, 27 августа вблизи поселка Люботин в Харьковской области на автодороге группа лиц обстреляла пассажирский автобус, в котором находились представители ОО «За жизнь». Позже стало известно о задержании работниками Нацполиции лиц, подозреваемых в совершении нападения.

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