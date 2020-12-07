Дело Шеремета: в Киеве суд рассматривает апелляцию в отношении ареста подозреваемого Антоненко

Киевский апелляционный суд на заседании 7 декабря рассматривает апелляционную жалобу стороны обвинения по делу об убийстве Павла Шеремета о продлении содержания под стражей подозреваемого Андрея Антоненко.

Сторона обвинения настаивает на продолжении содержания под стражей. Тем временем под зданием суда проходит акция в поддержку Антоненко, пишет "Укринформ".

На заседании присутствуют подозреваемый, его адвокаты и представители обвинения. Под судом дежурит Нацгвардия и полиция диалога.

Фото: скриншот

Антоненко - на данный момент единственный подозреваемый по делу, находящийся под стражей. Он был задержан 12 декабря прошлого года, так что находится под стражей почти год.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь. Их задержали в тот же день.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания о "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей, эта мера действует до 19 декабря.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела. На нем было принято решение, что дело рассмотрит суд присяжных. 28 сентября был определен состав суда. Согласно протоколу, основными присяжными в этом уголовном производстве определены Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены Юрий Федоренко и Людмила Яковенко. Председательствующий судья на заседании - Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.

6 октября Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера) и оставил его под арестом.