Суд назначил условное осуждение обвиняемым в нападении на активиста "Автомайдана" Виталия Устименко

Виталий Устименко заявил, что будет обжаловать решение суда.

Суд назначил условное осуждение обвиняемым в нападении на активиста "Автомайдана" Виталия Устименко
Фото: Віталій Устименко

Приморский суд Одессы признал виновными по делу о покушении на убийство главы Всеукраинского объединения "Автомайдан" Виталия Устименко и приговорил к 4 годам с испытательным сроком в 2 года Станислава Руденко и Юрия Гаврилюка.

Об этом сообщает "Громадське".

"Судьи отметили, что в этом деле был "военный синдром", поскольку обвиняемые - ветераны боевых действий, и пожелали осужденным "вернуться к мирной жизни и в дальнейшем служить Родине".

Виталий Устименко сделал акцент на "внезапном хулиганстве по непонятным мотивам" и добавил, что обжалует решение суда.

Напомним, в феврале 2018-го несколько титушек избили активиста Автомайдана Виталия Устименко и активиста Гражданского сектора Евромайдана Олега Слабоспицкого в Соломенском районном суде Киева. Это произошло после того, как суд принял решение отпустить мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки. Избиение произошло в коридоре возле зала суда. Сотрудники правоохранительных органов не вмешались.

После оглашения решения суда Устименко и Слабоспицкий, находившиеся в зале суда, начали громко возмущаться. На что один из народных депутатов, который тоже был внутри, показал на них пальцем и приказал вывести. После этого и произошло избиение.

Сотрудники правоохранительных органов, которые находились внутри здания суда, не объяснили журналистам, почему они никак не вмешиваются в происходящее и не выводят титушек из здания.

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