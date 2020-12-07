Штаб кандидата Павлова заявил о его победе на выборах мэра Кривого Рога

Константин Павлов одержал победу на 289 из 294 избирательных участках Кривого Рога, Дмитрий Шевчик - на пяти.

Штаб кандидата в мэры Кривого Рога от "ОПЗЖ" Константина Павлова заявил о его победе в голосовании.

Об этом сообщает "Первый Городской".

"Константин Павлов одержал победу на 289 из 294 избирательных участках Кривого Рога, Дмитрий Шевчик - на пяти. Он обошел своего оппонента на 17%, а это более 28 тысяч голосов", - говорится в сообщении.

Всего за Павлова проголосовали 97 774 избирателя, что соответствует 58,5%, а за Шевчика - 69 355 (41,5%).

Около 3500 бюллетеней признаны испорченными.

Напомним, вчера в Кривом Роге состоялся второй тур выборов мэра.

В гражданской сети "Опора" заявили, что во время второго тура городского головы 6 декабря на большинстве участков не было выявлено никаких нарушений.

Во втором туре выборов в Кривом Роге за пост мэра боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционного платформы - За жизнь". Экзит-полы показали противоречивые результаты.

На избирательные участки для голосования пришли 170 390 криворожан. Это 35,14% от числа избирателей, включенных в списки.