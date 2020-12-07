В парламент Румынии проходят четыре партии, побеждает оппозиция

Явка была самой низкой с момента свержения социалистического режима Николае Чаушеску в 1989 году.

В парламент Румынии проходят четыре партии, побеждает оппозиция
Людовик Орбан
Фото: digi24.ro

В Румынии оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD) лидирует на выборах в парламент после обработки 95% избирательных бюллетеней. Национальная либеральная партия (PNL) премьер-министра Людовика Орбана набирает 25%.

Еще 15% - у Союза спасения Румынии (USR). Альянс за объединение румын (AUR) получил 9% и тоже прошел в румынский парламент, пишет молдавское издание newsmaker.

Как отмечают румынские СМИ, результаты партии AUR Джорджа Симиона, основанной в 2019 году, оказались неожиданными. Остальные партии были представлены в парламенте раньше.

Правонационалистический "Альянс за единство румын" (8,7%) и Демократический союз венгров Румынии, который набирает 6% голосов, тоже проходят в парламент.

По предварительным данным, явка на выборах составила 31,84%, став самой низкой с момента свержения социалистического режима Николае Чаушеску в 1989 году, передает DW.

Между тем премьер Орбан уже объявил о своей победе. У правящей НЛП есть четыре потенциальных партнера для создания коалиции, заявил глава румынского правительства телеканалу Realitatea TV.

Правительство меньшинства Орбана было создано после отставки в октябре 2019 года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии, которая сохранила относительное большинство в парламенте.

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