Садовый заболел коронавирусом

Мэр Львова работает из дома.

Садовый заболел коронавирусом
Фото: надано пресслужбою А.Садового

Городской голова Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook.

"Положительный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат вы уже знаете", - сообщил мэр Львова.

Садовый добавил, что температуры у него нет. Он работает из дома.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине провели 27 881 лабораторное исследование методом ПЦР и обнаружили 8 641 случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медика. Также за минувшие сутки госпитализированы 1037 человек, выздоровели 5123 пациента. Зафиксировано 145 летальных случаев.

В Минздраве заявили, что впервые с августа в Украине с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделей ранее. Сегодняшнее снижение динамики распространения коронавирусной болезни в Украине Степанов связал с выполнением введенных правительством противоэпидемических мероприятий. Это, в частности, свидетельствует о действенности карантина "выходного дня", считают в министерстве.

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