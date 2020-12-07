Умер экс-нардеп Станислав Березкин

Ему был 61 год.

Умер экс-нардеп Станислав Березкин
Станислав Березкин
Фото: genshtab.info

Бывший народный депутат Станислав Березкин умер в Киеве 6 декабря. Ему был 61 год.

Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, у него оторвался тромб.

Смерть Березкина подтвердил предприниматель, директор ФК "Звезда" Сергей Кашуба.

Станислав Березкин - народный депутат VI, VII, VIII созывов. Родился 12 мая 1959 года в с. Высокие Байраки Кропивницкого района. В 1998 году был избран депутатом Кировоградского областного совета, был членом исполкома Кировоградского городского совета.

В феврале 2011 года прошел в Верховную Раду по спискам Блока Юлии Тимошенко. Затем перешел во фракцию Партии регионов, и на следующих выборах был избран уже от ПР.

21 февраля 2014 года вышел из состава фракции Партии регионов. В Верховную Раду VIII созыва избран как самовыдвиженец по мажоритарному избирательному округу №100 в Кировоградской области.

Березкин занимался бизнесом, имел звание "Заслуженный работник промышленности Украины". Также он - кавалер ордена князя Владимира II степени, награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины.

Березкин был одним из народных депутатов, которые подписали представление в Конституционный Суд о соответствии Основному закону ряда норм антикоррупционного законодательства.

Напомним, 18 мая Березкину объявили подозрение в незаконном получении более чем 937 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в Киеве. Согласно данным следствия, он получал компенсацию за проживание в гостинице "Киев" с ноября 2014 по август 2019 года, хотя имел жилье в столице.

22 мая ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога, аналогичного сумме компенсации. 28 мая Березкин внес залог.

Березкина также подозревают в деле по факту завладения $ 20 млн АО "Ощадбанк".

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