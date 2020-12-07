В Минздраве констатировали спад недельной заболеваемости ковидом впервые с августа

Впервые с августа в Украине с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделей ранее.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга.

"За прошедшую неделю у нас заболело всего 89 тыс. 322 человека. Я вам хочу сообщить, что начиная с конца августа впервые мы получили уменьшение количества заболевших, по сравнению с позапрошлой неделей. Если на позапрошлой неделе, то есть с 23 по 29 ноября, у нас было 96 тыс. 936 заболевших, то сейчас за неделю с 30 ноября по 6 декабря у нас 89 тыс. 322 заболевших. То есть почти на 7,5 тыс. меньше", - сказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что за неделю было сделано столько же тестирований, как и на позапрошлой неделе, - 279 тысяч.

Уровень летальности от COVID-19 в Украине составляет 1,7%. По словам министра, этот показатель почти вдвое меньше, чем в Польше , и примерно втрое ниже, чем во Франции и Великобритании. Это достигнуто благодаря профессионализму украинских медиков, отметил Степанов.

Сегодняшнее снижение динамики распространения коронавирусной болезни в Украине Степанов связал с выполнением введенных правительством противоэпидемических мероприятий. Это, в частности, свидетельствует о действенности карантина "выходного дня", считают в министерстве.

Глава Минздрава призвал украинцев придерживаться противоэпидемических правил.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 8 641 случай коронавируса. За воскресенье выздоровели 5123 пациента, зафиксировано 145 связанных с ковидом смертей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, потому что верит и надеется, "что сейчас он нам не нужен".

Предложения относительно карантина в январе Министерство здравоохранения может представить на очередном заседании правительства, которое состоится на следующей неделе. Карантин, скорее всего, объявят после 2 января. Предполагается, что не будут работать учебные заведения, а также будет ограничена деятельность учреждений, связанных с развлекательной деятельностью.