Голосование за бюджет во втором чтении может пройти 15-18 декабря, - нардеп Железняк

Ранее в парламенте не исключали, что будут собираться для этого вне очереди.

Верховная Рада Украины с высокой долей вероятности будет голосовать за проект бюджета на следующий год на пленарной неделе 15-18 декабря.

Ранее в Раде говорили о том, что для этого будут собираться на внеочередное заседание. По словам заместителя главы финкомитета парламента, нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, "похоже, что потенциал на внеочередное пока иссяк". Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"Во-первых, нужно еще посчитать голоса на сам Бюджет. Далеко не все в той же "слуге"(народа. - ред.) довольны финальным текстом. Во-вторых, там в обмен на бюджет некоторым группам/фракциям обещано проголосовать еще и их вопросы перед бюджетом ... Да и комитет в лучшем случае соберется в среду, и опять не факт, что будет Бюджет", - пояснил Железняк.

Он добавил, что сегодня истекает срок, за который Рада должна ознакомиться с финальной версией проекта бюджета.

"Кстати, подписание бюджета могут легко заблокировать в течение двух рабочих дней постановлением от любого народного депутата. А неделя-то последняя", - подчеркнул Железянк.

Напомним, что 26 ноября Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению.

28 ноября Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада рассмотрит проект Государственного бюджета на 2021 год на внеочередном заседании после 7 декабря.

Спикер парламента Дмитрий Разумков предполагал, что бюджет будут рассматривать или следующей пленарной неделе (с 15 декабря), либо на внеочередном заседании.