Кулеба не видит "фундаментальной необходимости" в экономических санкциях в отношении Беларуси

Глава МИД Украины сообщил также, что готов к разговору со Светланой Тихановской.

Кулеба не видит "фундаментальной необходимости" в экономических санкциях в отношении Беларуси
Фото: надано Дмитром Кулебою

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сейчас не видит необходимости введения экономических санкций в отношении белорусских компаний или секторов экономики.

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"У нас с Беларусью есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу по состоянию на сейчас - подчеркиваю, по состоянию на сейчас - фундаментальной необходимости для экономических санкций", - пояснил он.

Глава МИД добавил, что торговля одинаково важна для обеих стран, и наше государство будет двигаться по этой логике. После начала волны митингов в Беларуси и применения насилия к протестующим со стороны правоохранителей Украина заняла четкую позицию в плане защиты прав человека и осуждения насилия, подчеркнул Кулеба.

"Украина однозначно на стороне белорусского народа. И мы верим в то, что на свободных выборах, которые когда-нибудь состоятся, народ выберет своих легитимных представителей. Сейчас госпожу Тихановскую наши партнеры видят ключевым лидером оппозиции. Я не отрицаю этого факта, и готов к разговору с ней", - подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что против официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел несколько блоков санкций. В так называемом черном списке находятся 55 представителей руководства страны, в частности Александр Лукашенко и силовики. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

Легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко как президента Беларуси Украина будет называть его по имени, не отмечая должности.

В ноябре Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека.

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