Генпрокурор США рассматривает возможность отставки еще до окончания срока президентства Трампа

Генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность отставки еще до окончания срока президентства Дональда Трампа в январе.

Источники Daily Mail подтвердили, что Барр недоволен Трампом и "не тот, кто мирится с издевательствами".

Однако окончательного решения о преждевременной отставке он еще не принял. Барр на прошлой неделе признал, что Министерство юстиции не обнаружило широкомасштабной фальсификации во время голосования. Трамп же длительное время настаивает, что Байден якобы мог получить голоса благодаря махинациям.

CNN отмечало, что Трамп разочарован генпрокурором из-за признания того, что не было обнаружено фальсификаций на выборах.

Times также писало, что Барр задумался над отставкой, вероятно, после того, как закончил все задуманные дела в Министерстве юстиции (в США Минюст возглавляется генеральным прокурором).

Но президент продолжает публично жаловаться на итоги выборов, включая утверждение на прошлой неделе о том, что федеральные правоохранительные органы сфальсифицировали выборы против него.

Трамп обвинял Барра во время мероприятия в Овальном кабинете в четверг, утверждая, что он "ничего не сделал" для выявления фальсификаций на выборах - и президент отказался сказать, доверяет ли он собственному генеральному прокурору.

"Спросите меня об этом через несколько недель", - сказал Трамп журналистам.

Комментарий президента прозвучал после того, как Барр заявил во вторник в интервью, что Министерство юстиции не нашло никаких доказательств широкомасштабной фальсификации выборов, вопреки неоднократным заявлениям Трампа о том, что выборы были "сфальсифицированными".

Напомним, что окончательные результаты выборов станут известны в декабре, после голосования коллегии выборщиков. Победит тот кандидат, кто наберет не менее 270 из 538 голосов выборщиков.

Как известно, голосование в США проходит в два этапа: сначала граждане избирают выборщиков в каждом штате, которые впоследствии будут непосредственно избирать президента. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе. Подробнее о гонках читайте в материале LB.ua "Что нужно знать о выборах в США ".

После объявления американских СМИ о том, что Байден лидирует по результатам голосования, Трамп заявил о махинациях и сказал, что будет настаивать на пересчете голосов в некоторых штатах. Пересчет, однако, также показал лидерство Байдена.

В конце ноября Дональд Трамп пообещал, что покинет Белый дом в случае, если коллегия выборщиков поддержит на голосовании его соперника от Демократической партии Джо Байдена. Он добавил, что с этим будет трудно согласиться, ведь ему известно о "массовом мошенничестве". При этом он утверждал, что избрание Байдена коллегией будет ошибкой, "потому что выборы были фальсификацией".