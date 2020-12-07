Financial Times назвал самых влиятельных женщин 2020 года - в списке Тихановская и работающие матери

Также редакция отметила Ангелу Меркель, Рут Гинзбург и Тейлор Свифт.

Фото: Financial Times

Американский еженедельник Finаncial Times назвал самых влиятельных женщин 2020 года. В список попала и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Всего в списке 12 женщин. На сайте FT говорится, что все эти женщины боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности. Выбирать лучших редакции помогали читатели - именно их комментарии приведены для объяснения выбора.

Открывает рейтинг госпожа премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Среди ее достижений определяется оперативная реакция на угрозу коронавируса.

Следующей в списке значится Озлем Туречи - ведущая ученый компании Biontech, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.

Туречи является одной из ключевых ученых, которые стоят за прорывом в использовании мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота, также называется информационной РНК) для иммунных реакций.

Камала Харрис, которая станет вице-президентом при окончательной победе на выборах США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, также попала в список.

Следующей упоминается Светлана Тихановская. Отмечается, что она объединилась с двумя женщинами-лидерами команд других кандидатов в президенты Беларуси и создала трио, которое "вывело страну из политического сна и дало надежду людям".

Американская политик-демократ Стейси Абрамс отмечается за успешную кампанию демократов в штате Джорджия, который традиционно на выборах поддерживал республиканцев.

Следующими в списке значатся работающие матери. Это не одна конкретная женщина, а все мамы, которые продолжают свою карьеру, несмотря на вызовы карантина из-за коронавируса и закрытые детские учебные заведения.

Также редакция отметила президента Тайваня Цаи Инг Вен, которой удалось сделать экономику своей страны одной из сильнейших в этом году. Канцлер Германии Ангела Меркель отмечена за решительные меры по борьбе с коронавирусом и влияние на создание Фонда восстановления Евросоюза.

В последующем списке самых влиятельных женщин года упоминаются умершая судья Верховного суда США Рут Гинзбург, американская политик Александра Окасио-Кортес, министр здравоохранения Индии УК Шайлая и американская певица Тейлор Свифт.

Напомним, что Светлана Тихановская также стала одной из лауреаток премии "За свободу мысли" им. Сахарова. Премия присуждена инициаторам Координационного совета - Светлане Тихановской, нобелевской лауреату, писательнице Светлане Алексиевич, активистам Марии Колесниковой, Ольге Ковальковой и Веронике Цепкало.

Также в число лауреатов вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

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