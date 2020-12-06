Зеленский встретился с военнослужащими на передовой

Президент находится с рабочей поездкой на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области.

Фото: пресс-служба президента

Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава государства почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов, информирует пресс-служба президента.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу.

Владимир Зеленский также выразил благодарность семьям военных за то, что они дарят героям уверенность и тепло.

Фото: пресс-служба президента

Военнослужащие подарили Президенту памятный сувенир - инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

Напомним, 6 декабря Украина отмечает День вооруженных сил.

Военных поздравил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, в частности, что сегодня десятки тысяч украинских воинов продолжают выполнять сложные задачи на Востоке Украины, сдерживая роSSийского агрессора и обеспечивая перемирие.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что Верховная Рада Украины сделает все, чтобы в проекте госбюджета на 2021 год увеличить финансирование украинской армии.

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