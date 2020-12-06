В Киеве состоялась акция солидарности с военнослужащими против сексуальных домогательств

Несмотря на расширение доступа женщин к военной службе, их личная безопасность до сих пор под угрозой, отметили организаторы.

Сегодня, 6 декабря, в Киеве на Михайловской площади состоялась акция солидарности с военнослужащими-женщинами против сексуальных домогательств.

Мероприятие организовала Amnesty International Ukraine.

В акции приняли участие, в частности, координатор Amnesty International в Украине Юля Донцова, заместитель председателя ОО "Женское ветеранское движение" Екатерина Приймак и представители проекта "Невидимый батальон".

"Несмотря на расширение доступа женщин к военной службе, их личная безопасность до сих пор под угрозой. Предварительный анонимный опрос "Невидимого батальона" среди ветеранов показал, что примерно 70% опрошенных были пострадавшими или свидетелями сексуальных домогательств в украинской армии ", - говорится на странице организатора.

Отмечается, что их истории до сих пор замалчиваются из-за недоверия, осуждения, страха и невозможности привлечь виновных к ответственности.

"Военная Валерия Сикал стала одной из первых, кто в 2018 году открыто заявил о сексуальных домогательствах в ВСУ. В течение года она страдала от притязаний со стороны командира и все это время не могла чувствовать себя в безопасности на любимой работе. Командир полностью руководил жизнью женщины: он не подписывал ей больничный, когда она сорвала спину, не давал отпуск на день свадьбы с ее мужем. Тогда у Валерии закончилось терпение. Она уволилась из воинской части и подала заявление в полицию о действиях командира. Прошло почти два года, но ее дело до сих пор не передали в суд. Эта ситуация - еще одно свидетельство того, что украинская система правосудия не способна защитить военнослужащих-женщин пока те отважно защищают Украину ", - добавили в Amnesty International Ukraine.

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