В Беларуси продолжается "Марш свободы", людей задерживают

Сейчас известно о 27 задержанных в Минске, а также в Гродно.

6 декабря в Беларуси продолжается "Марш свободы", день в Минске начался с колонн спецтехники в разных районах города.

Об этом пишет tut.by.

"Были закрыты три станции метро в центре города, примерно через час их открыли", - говорится в сообщении.

Люди начали гулять колоннами в своих районах. Акции проходят также в Бресте, Лошице, Грушевке, Малиновке и Слободе.

Фото: svaboda.org

Приблизительно в 13:00 начались первые задержания.

Как сообщили в правозащитном центре “Вясна”, пока известно о 27 задержанных в Минске, а также в Гродно.

Также известно, что с самого утра в белорусских городах исчезает интернет, не работал Телеграм.

Напомним, легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко как президента Беларуси Украина будет называть его по имени, не отмечая должности.