Во время митингов во Франции арестовали 95 человек, многие демонстранты получили серьезные ранения

Кроме того, в Париже были ранены 67 полицейских и жандармов.

Во время митингов во Франции арестовали 95 человек, многие демонстранты получили серьезные ранения
Фото: bfmtv.com

Во время демонстраций в Париже, Лионе, Дижоне и Нантли против закона “О глобальной безопасности” было арестовано 95 человек.

Об этом пишет bfmtv.com.

С самого начала митинг в Париже, в котором приняли участие 5 тыс. человек, оказался насыщенным. Его проведению пытались помешать почти полтысячи провокаторов, которые поджигали автомобили, громили уличную мебель и разбивали окна.

Один демонстрант получил серьезные ранения руки, еще один - огнестрельное ранение в лоб, а журналисту повредили ногу.

Кроме того, в Париже были ранены 67 полицейских и жандармов, а в других городах - пять сотрудников полиции, в том числе коктейлем Молотова.

Bilan d?finitif de la journ?e d’hier :
95 interpellations.
Parmi les bless?s, 67 policiers et gendarmes dont 48 ? Paris. Je leur apporte tout mon soutien. https://t.co/n3PgzfztPR

— G?rald DARMANIN (@GDarmanin) December 6, 2020

По информации Министерства внутренних дел Франции, всего на субботу было запланировано проведение 90 акций протеста.

Напомним, митингующие выступают против статьи закона, которая запрещает снимать полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

На прошлой неделе в Париже правоохранители применили слезоточивый газ на митинге против закона "о глобальной безопасности". Акция проходила мирно, пока к ней не присоединились радикалы из организации Black Bloc, которые построили баррикаду и начали столкновения с полицией. Силовики применили слезоточивый газ.

В сентябре во Франции возобновились протестные акции "желтых жилетов". В Париже протестанты столкнулись с полицейскими. Тогда правоохранители задержали по меньшей мере 154 протестующих.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителейРегиональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей
Блок рекламы


Похожие новости
Во Франции снова протестуют из-за закона о защите полицииВо Франции снова протестуют из-за закона о защите полиции
Во время локдауна, вероятно, будут работать гостиницы, горнолыжные курорты и церкви, - ЛяшкоВо время локдауна, вероятно, будут работать гостиницы, горнолыжные курорты и церкви, - Ляшко
ООН: из-за пандемии от голода может умереть 270 млн человек
Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителейРегиональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей
Перестрелка на границе Украины с Россией: один человек убитПерестрелка на границе Украины с Россией: один человек убит
Умер бывший президент Франции Жискар д'ЭстенУмер бывший президент Франции Жискар д'Эстен
Двое мужчин, готовивших ряд терактов в Житомире, получили по 14 лет тюрьмыДвое мужчин, готовивших ряд терактов в Житомире, получили по 14 лет тюрьмы
После забастовки женщин в Варшаве задержали 11 человекПосле забастовки женщин в Варшаве задержали 11 человек
Министр здравоохранения Степанов выздоровел после коронавирусаМинистр здравоохранения Степанов выздоровел после коронавируса
В Турции несколько участников неудачного государственного переворота получили по 79 пожизненных сроковВ Турции несколько участников неудачного государственного переворота получили по 79 пожизненных сроков
Последние новости
Подгружаем последние новости