Во время митингов во Франции арестовали 95 человек, многие демонстранты получили серьезные ранения

Кроме того, в Париже были ранены 67 полицейских и жандармов.

Во время демонстраций в Париже, Лионе, Дижоне и Нантли против закона “О глобальной безопасности” было арестовано 95 человек.

Об этом пишет bfmtv.com.

С самого начала митинг в Париже, в котором приняли участие 5 тыс. человек, оказался насыщенным. Его проведению пытались помешать почти полтысячи провокаторов, которые поджигали автомобили, громили уличную мебель и разбивали окна.

Один демонстрант получил серьезные ранения руки, еще один - огнестрельное ранение в лоб, а журналисту повредили ногу.

Кроме того, в Париже были ранены 67 полицейских и жандармов, а в других городах - пять сотрудников полиции, в том числе коктейлем Молотова.

Bilan d?finitif de la journ?e d’hier :

95 interpellations.

Parmi les bless?s, 67 policiers et gendarmes dont 48 ? Paris. Je leur apporte tout mon soutien. https://t.co/n3PgzfztPR — G?rald DARMANIN (@GDarmanin) December 6, 2020

По информации Министерства внутренних дел Франции, всего на субботу было запланировано проведение 90 акций протеста.

Напомним, митингующие выступают против статьи закона, которая запрещает снимать полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

На прошлой неделе в Париже правоохранители применили слезоточивый газ на митинге против закона "о глобальной безопасности". Акция проходила мирно, пока к ней не присоединились радикалы из организации Black Bloc, которые построили баррикаду и начали столкновения с полицией. Силовики применили слезоточивый газ.

В сентябре во Франции возобновились протестные акции "желтых жилетов". В Париже протестанты столкнулись с полицейскими. Тогда правоохранители задержали по меньшей мере 154 протестующих.