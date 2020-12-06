В Кривом Роге зафиксировали подвоз избирателей

Также на некоторых участках позволяют голосовать без паспортов, сообщили наблюдатели

В Кривом Роге на избирательные участки неизвестные подвозили пожилых людей и члены нескольких комиссий позволили проголосовать избирателям без паспортов.

Об этом сообщили наблюдатели гражданской сети “ОПОРА”.

Так, на избирательном участке № 121619 двух пожилых женщин привезли в участок, выяснилось, что они должны голосовать на другом избирательном участке. После споров между избирателями и членами комиссии, водитель транспортного средства повез их голосовать на другую УИК.

Подвоз избирателей зафиксирован и на избирательном участке №121754.

Кроме того, на избирательном участке № 121576 секретарь подошел к члену комиссии, которая выдает бюллетени, держа в руках список, где были указаны фамилии, адреса, номера телефонов, и начал что-то сверять со списками избирателей. Увидев, что наблюдатель снимает это действо на видео, член комиссии сразу отогнала от себя секретаря.

Также на избирательном участке № 121518 (спортивный клуб "Локомотив") члены комиссии выдали бюллетень по предъявлению мобильного приложения "Действие". После замечания наблюдателя они пообещали такого больше не делать.

Подобная ситуация была зафиксирована на участке № 121714 (Криворожский профессиональный строительный лицей).

На избирательном участке № 121545 комиссия разрешила голосовать по загранпаспорту.

Напомним, явка избирателей во время второго тура выборов городского головы в Кривом Роге по состоянию на 12:00 составила 14,65% (погрешность – 0,82%).

Сегодня в Кривом Роге за пост мэра соревнуются Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".