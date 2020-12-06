Санду обвинила Додона в стремлении узурпировать власть в Молдове

Избранный президент озвучила требования во время сегодняшней акции протеста в Кишиневе.

Санду обвинила Додона в стремлении узурпировать власть в Молдове

В Молдове избранный президент Мая Санду требует отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

Об этом пишет newsmaker.md.

Санду озвучила требования во время сегодняшней акции протеста в Кишиневе. Митингующие протестовали, в частности, против правительства Иона Кику и ситуативной коалиции в парламенте социалистов, депутатов от Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

В свою очередь, Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке узурпировать власть.

По ее мнению, парламентская коалиция была создана, чтобы принять законы против людей. "Это большинство сформировано из людей, которые служат Додону, а не народу. Они принимают законы с нарушением всех норм", - отметила она.

Напомним, парламент Молдовы одобрил проект закона, который передает ему контроль над спецслужбой страны.

По результатам подсчета 100% голосов, бывшая глава правительства Молдовы Мая Санду победила во втором туре выборов президента. Срок полномочий Додона заканчивается 23 декабря.

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