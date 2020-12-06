Санду обвинила Додона в стремлении узурпировать власть в Молдове
Избранный президент озвучила требования во время сегодняшней акции протеста в Кишиневе.
В Молдове избранный президент Мая Санду требует отставки правительства и досрочных парламентских выборов.
Об этом пишет newsmaker.md.
Санду озвучила требования во время сегодняшней акции протеста в Кишиневе. Митингующие протестовали, в частности, против правительства Иона Кику и ситуативной коалиции в парламенте социалистов, депутатов от Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.
В свою очередь, Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке узурпировать власть.
По ее мнению, парламентская коалиция была создана, чтобы принять законы против людей. "Это большинство сформировано из людей, которые служат Додону, а не народу. Они принимают законы с нарушением всех норм", - отметила она.
Напомним, парламент Молдовы одобрил проект закона, который передает ему контроль над спецслужбой страны.
По результатам подсчета 100% голосов, бывшая глава правительства Молдовы Мая Санду победила во втором туре выборов президента. Срок полномочий Додона заканчивается 23 декабря.