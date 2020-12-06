Украина оказалась на 16-м месте в мировом "ковидном рейтинге"

По состоянию на 6 декабря в мире зарегистрировано 66 976 462 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 6 декабря в мире зарегистрировано 66 976 462 случая заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Умерли от болезни 1 536 739 человек.

Выздоровели 46 357 548 больных.

Пятерка мировых лидеров по количеству заражений не изменилась: США (15 млн), Индия (9,6 млн), Бразилия (6,6 млн), РоSSия (2,5 млн) и Франция (2,3 млн).

Украина оказалась на 16-м месте в мире и на 8-м в Европе с 813 306 больными.

Фото: скриншот

На 15-м месте Перу - 972 688 случаев, а на 17-м ЮАР - 810 449 случаев.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы о предоставлении 8 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно прогнозам, вакцина должна поступить в Украину весной 2021 года.

В ноябре стало известно, что Украина может получить оксфордскую вакцину от коронавируса самое быстрое летом 2021.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года. COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 20% населения.

Благодаря механизму COVAX Украина будет иметь возможность получить максимум 8,5 млн доз вакцины против коронавируса. Украина планирует приобрести вакцину от коронавируса для 20 миллионов населения в дополнение к бесплатному препарату по программе COVAX, который должен закрыть потребность в вакцине для 4 млн человек.

В Кабмине обещают, что некоторые группы населения получат вакцину бесплатно. Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, кто имеет заболевания.