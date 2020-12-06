РоSSийскому рок-музыканту Петру Мамонову запретили въезд в Украину

Пограничники остановили музыканта в аэропорту "Борисполь".

РоSSийскому рок-музыканту Петру Мамонову запретили въезд в Украину
Фото: пресслужба прикордонників

РоSSийскому рок-музыканту, актеру и радиоведущему Петру Мамонову запретили въезд в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Так, в аэропорту “Борисполь” пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» остановили двух россиян, которые нарушили порядок въезда-выезда в Крым.

Граждан РФ остановили во время оформления пассажиров авиарейса из Турции.

"Одним из них оказался роSSийский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий. Он вместе с гражданкой РФ направлялся в Украину, якобы в личных целях ", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба пограничников

Фото: пресс-служба пограничников

Установлено, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым.

Пограничники отказали иностранцам в пересечении границы. Им обоим на 3 года запретили въезд в Украину. РоSSияне отбыли назад обратным авиарейсом.

Напомним, ведущая новостей роSSийского телеканала "РБК" получила запрет на въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

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