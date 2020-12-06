Румыния выбирает сегодня парламент

Сегодня, 6 декабря, Румыния выбирает парламент. По состоянию на 11:00 явка составила 7,87%, проголосовало 1,4 млн человек.

Об этом сообщил портал Digi24.

Избирательные участки открылись в 7:00 и будут работать до 21:00, после чего обнародуют результаты экзит-полов.

На участках введены антиковидные меры, в частности, обязательным является ношение масок, дезинфекция рук и предметов, используемых в процессе голосования, а также социальное дистанцирование.

Опросы общественного мнения института IMAS показали, что Национал-либеральная партия премьера Людовика Орбана опережает оппозиционную Социал-демократическую партию, набирая соответственно 28% и 23% избирательных голосов.

Согласно прогнозам, из-за коронавируса и разочарований румын в политике явка не превысит 40%.

Напомним, Румыния с 9 ноября ввела на 30 дней общенациональный комендантский час и закрыла все школы.