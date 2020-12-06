Румыния выбирает сегодня парламент

Согласно прогнозам, явка избирателей составит 40%.

Румыния выбирает сегодня парламент
Фото: ukrinform.ua

Сегодня, 6 декабря, Румыния выбирает парламент. По состоянию на 11:00 явка составила 7,87%, проголосовало 1,4 млн человек.

Об этом сообщил портал Digi24.

Избирательные участки открылись в 7:00 и будут работать до 21:00, после чего обнародуют результаты экзит-полов.

На участках введены антиковидные меры, в частности, обязательным является ношение масок, дезинфекция рук и предметов, используемых в процессе голосования, а также социальное дистанцирование.

Опросы общественного мнения института IMAS показали, что Национал-либеральная партия премьера Людовика Орбана опережает оппозиционную Социал-демократическую партию, набирая соответственно 28% и 23% избирательных голосов.

Согласно прогнозам, из-за коронавируса и разочарований румын в политике явка не превысит 40%.

Напомним, Румыния с 9 ноября ввела на 30 дней общенациональный комендантский час и закрыла все школы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителейРегиональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей
Блок рекламы


Похожие новости
Сегодня возле Авдеевки и Марьинки стреляли вражеские снайперыСегодня возле Авдеевки и Марьинки стреляли вражеские снайперы
Оккупанты сегодня стреляли неподалеку Шумов из гранатометовОккупанты сегодня стреляли неподалеку Шумов из гранатометов
В Молдове Майя Санду поднимает народ на борьбу с парламентомВ Молдове Майя Санду поднимает народ на борьбу с парламентом
Верховная Рада приняла закон по обеспечению эффективной реализации парламентского контроляВерховная Рада приняла закон по обеспечению эффективной реализации парламентского контроля
Венгерские депутаты Европарламента заявили о "гражданской войне" на ЗакарпатьеВенгерские депутаты Европарламента заявили о "гражданской войне" на Закарпатье
Сегодня оккупанты стреляли около Водяного из гранатометов и минометовСегодня оккупанты стреляли около Водяного из гранатометов и минометов
Украина чтит сегодня память жертв голодоморовУкраина чтит сегодня память жертв голодоморов
Полиция Киева объяснила сегодняшний визит в Музей Революции ДостоинстваПолиция Киева объяснила сегодняшний визит в Музей Революции Достоинства
Интегрированная явка на сегодняшних выборах составила 29,3%, - ОПОРАИнтегрированная явка на сегодняшних выборах составила 29,3%, - ОПОРА
Украина отмечает сегодня День Достоинства и СвободыУкраина отмечает сегодня День Достоинства и Свободы
Последние новости
Подгружаем последние новости