В ВСУ зарегистрировали 93 новых случая ковида

По состоянию на 6 декабря в Вооруженных силах Украины ковидом болеет 3 240 человек.

В ВСУ зарегистрировали 93 новых случая ковида
Фото: ukrinform.com

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 93 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

8 человек госпитализированы. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 85 человек.

Добавим, по состоянию на 6 декабря в Вооруженных силах Украины ковидом болеет 3 240 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 7 899 человек, летальных исходов - 29. В изоляции (в том числе самоизоляция) находится 473 человека.

Напомним, в Вооруженных силах Украины зафиксировано 28 и 29 летальных исхода, вызванных коронавирусом. Умерли военнослужащие из Черниговской и Хмельницкой областей.

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