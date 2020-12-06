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2020-12-06
В ВСУ зарегистрировали 93 новых случая ковида
По состоянию на 6 декабря в Вооруженных силах Украины ковидом болеет 3 240 человек.
Фото: ukrinform.com
За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 93 новых случая коронавируса.
Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.
8 человек госпитализированы. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 85 человек.
Добавим, по состоянию на 6 декабря в Вооруженных силах Украины ковидом болеет 3 240 человек.
Всего за время пандемии выздоровели 7 899 человек, летальных исходов - 29. В изоляции (в том числе самоизоляция) находится 473 человека.
Напомним, в Вооруженных силах Украины зафиксировано 28 и 29 летальных исхода, вызванных коронавирусом. Умерли военнослужащие из Черниговской и Хмельницкой областей.