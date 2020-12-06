Pfizer подала заявку на использование своей вакцины в Индии, – СМИ

Компания, в частности, обратилась к Генеральному контролеру по лекарственным средствам Индии.

Американская компания Pfizer Inc подала заявку на получение разрешения на использование своей вакцины против коронавируса в Индии.

Об этом пишет uk.reuters.com со ссылкой на СМИ .

Компания, в частности, обратилась к Генеральному контролеру по лекарственным средствам Индии. Представители контролера и Министерства здравоохранения страны пока не ответили на запросы.

Связаться с Pfizer не удалось.

Ранее индийские чиновники заявили, что возлагают свои надежды преимущественно на вакцины, протестированные на местном уровне, а не на вакцины, разработанные Pfizer и Moderna Inc.

Отметим, в Индии зарегистрировано более 9,57 миллиона случаев COVID-19, страна в ковидном рейтинге уступила лишь США .

Напомним, Королевство Бахрейн одобрило вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech. Сколько вакцины закуплено и когда начнется вакцинация - неизвестно.

Первой страной, которая позволила использовать вакцину от коронавируса, разработанную этими компаниями, стала Великобритания. Вакцинация британцев стартует 8 декабря. В ней примут участие, прежде всего, люди из групп риска.

9 ноября BioNTech и Pfizer объявили о 90% -ной эффективности своей вакцины от ковида. Компании планируют до конца 2020 года распространить во всем мире до 50 миллионов доз вакцины, а к концу 2021 - еще примерно 1,3 миллиарда доз. BioNTech и Pfizer также уже подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в ЕС . Сообщалось, что Евросоюз получит вакцину Pfizer по 15,5 евро за дозу. Всего ЕС потратит на закупку вакцины от 3,1 до 4,65 млрд евро.

В целом уже около десяти компаний перешли к третьему этапу клинических испытаний, а некоторые даже запланировали поставки первых доз вакцины до весны 2021 года. Для лимитированного использования уже разрешили вакцины таких производителей: китайских компаний Sinovac и Sinopharm, роSSийского Центра Гамалеи и еще одного разработчика из Китая CanSino Biologics.

ВОЗ надеется, что массовые прививки от COVID-19 начнутся в середине 2021 года.

В августе президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации "первой в мире вакцины от коронавируса". Он заверил, что препарат "формирует стойкий иммунитет" и "прошел все необходимые проверки", а также прививки этой вакциной успешно сделала одна из его дочерей. Уже 15 августа МОЗ РФ сообщило о начале ее производства. 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае трое из 42 медиков, которых вакцинировали роSSийской вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом. ВООЗ требует от РоSSии предоставить клинические данные об этой вакцине.

24 ноября премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия начала тестирование роSSийской вакцины от коронавируса. По его словам, Венгрия как член ЕС также ведет переговоры с тремя китайскими производителями вакцин и закупила 2,8 миллиона доз китайского противовирусного препарата.

Европейская комиссия предостерегла Будапешт, что будет вынуждена принять меры против Венгрии, если та попытается купить не сертифицированную в ЕС иностранную вакцину, в том числе из РоSSии.

5 декабря Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы о предоставлении 8 млн доз вакцин от коронавируса. Согласно прогнозам, вакцина должна поступить в Украину весной 2021 года.