Разумков поддерживает увеличение финансирования украинской армии

Против 2020 года в проекте госбюджета на следующий год финансирование на безопасность и оборону уменьшено, отметил спикер.

Разумков поддерживает увеличение финансирования украинской армии
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада Украины сделает все, чтобы в проекте госбюджета на 2021 год увеличить финансирование украинской армии.

Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, пишет interfax.com.ua.

"Мы находимся в сложной ситуации сегодня: и COVID-19, и война, и непростая социально-экономическая ситуация внутри страны. Впрочем, при подготовке итогового голосования за бюджет на 2021 года мы будем пытаться найти, и обращались с этим в Министерство финансов, дополнительные средства ... То, что будет от нас будет зависеть, мы будем делать в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сегодня есть в государстве ", - сказал Разумков.

Спикер парламента напомнил, что против 2020 года в проекте госбюджета на следующий год финансирование на безопасность и оборону уменьшено.

"Меня также это волнует, потому что я убежден, что мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону. И именно это закреплено в нашей военной доктрине ... Расходы на безопасность и оборону должны оставаться на уровне 5% (ВВП)", - отметил Разумков.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении по случаю праздника отметил, что армия нуждается в активной модернизации.

"Мы должны уделять еще больше, гораздо больше внимания развитию наших Вооруженных сил, всей системе обороны государства и, соответственно, отношению общества к этой задаче. Необходимо вкладывать в это существенные средства ", - сказал он.

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