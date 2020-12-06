Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Кривом Роге

Среди нарушений: голосование за пределами кабинки и задержка с печатью протокола утреннего заседания.

Наблюдатели гражданской сети “ОПОРА” зафиксировали нарушения во время второго тура выборов городского головы Кривого Рога.

Среди нарушений: голосование за пределами кабинки, один член комиссии выдает бюллетени и задержка с печатью протокола утреннего заседания.

На избирательном участке № 121550 (школа № 130) на одном из входов нет пандуса, отсутствует указатель о наличии надлежащего входа для лиц с инвалидностью, а сам участок находится на втором этаже. Несмотря на то, что обустроена кабинка для лиц с температурой, зато для лиц с инвалидностью кабинки не выделены.

На избирательном участке № 121679 (Дворец культуры "Художественный") протокол во время утреннего заседания не велся. Документ создавался уже во время голосования из-за того, что не было секретаря комиссии.

На избирательном участке № 121628 (Дворец культуры "Ингулец") избиратель проголосовал за кабинкой посреди помещения для голосования.

На избирательном участке № 121700 (лицей) один член комиссии выдает избирательные бюллетени.

Отметим, согласно ч. 3 ст. 248 Избирательного кодекса Украины во время проведения голосования на избирательном участке два члена участковой избирательной комиссии предоставляют избирателю возможность проголосовать: один член участковой избирательной комиссии предоставляет избирателю список избирателей для подписи; второй член вписывает свою фамилию, инициалы, ставит подпись и проставляет номер, под которым избиратель внесен в список избирателей на участки.

Избиратель ставит подпись за получение избирательных бюллетеней для голосования на местных выборах в списке избирателей и на определенном месте на контрольном талоне каждого избирательного бюллетеня.

После этого член избирательной комиссии отделяет от каждого избирательного бюллетеня контрольный талон и выдает избирателю избирательный бюллетень.

Также стоит отметить, что избирательный бюллетень заполняется избирателем лично в кабине для тайного голосования (ч. 4 ст. 248 ИКУ).

Обновление 11:10. Наблюдатели фиксируют на участках присутствие посторонних лиц, а именно - полицейских и представителей экзит-пола на двух участках.

На избирательном участке № 121706 присутствуют полицейские. Однако участок расположен в школе, где есть еще 3 других участка. А помещение распределены таким образом, что если полицейские выйдут за дверь участка № 121706, то окажутся в помещении для голосования другого участка.

Фото: cайт "ОПОРЫ"

Представители экзит-пола от исследовательской организации ФЛП Дузь Е.В. проводят опрос избирателей непосредственно в помещении избирательного участка №121551. Наблюдатель "ОПОРЫ" сообщил об этом инциденте полиции и председателю УИК.

Фото: сайт "ОПОРЫ"

Еще на двух участках наблюдатели фиксируют посторонних лиц, которых трудно идентифицировать.

Напомним, сегодня в Кривом Роге за пост мэра соревнуются Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы – За жизнь".