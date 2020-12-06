За сутки оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За минувшие сутки, 5 декабря, на Донбассе было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня со стороны РФ .

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия, а вблизи Водяного - применил противотанковые ракетные комплексы.

В пригороде Авдеевки и вблизи Южного роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 6 декабря, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Вооруженных сил.