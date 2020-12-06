Президент в День Вооруженных сил Украины: нет никаких иллюзий об истинных намерениях страны-агрессора

Украина сегодня отмечает День Вооруженных сил.

Президент в День Вооруженных сил Украины: нет никаких иллюзий об истинных намерениях страны-агрессора
Фото: сайт Міноборони

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных сил.

Военных поздравил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, в частности, что сегодня десятки тысяч украинских воинов продолжают выполнять сложные задачи на Востоке Украины, сдерживая роSSийского агрессора и обеспечивая перемирие.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству. От имени украинского народа выражаю благодарность за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, мужество и героизм всему личному составу и ветеранам Вооруженных сил Украины”, – говорится в сообщении.

Также Зеленский в своем обращении добавил, что День Вооруженных сил - это время сказать и о перспективе.

"Мир меняется. Другим скоро будет и то, как человечество воюет. Поэтому мы должны уделять еще больше, гораздо больше внимания развитию наших Вооруженных сил, всей системе обороны государства и, соответственно, отношению общества к этой задаче. Мы должны вкладывать в это существенные средства.

Хотя не только у нас, а везде в мире люди еще не привыкли к мысли, что поле боя уже в следующем десятилетии будет кардинально отличаться от того, которое мы видели раньше.

Искусственный интеллект, роботизация, беспилотники, новые формы и методы агрессивного воздействия на страны и информационной борьбы - все это делает угрозы в будущем еще более серьезными и требует от нас еще более активной модернизации ", - сказал президент.

"Украинцы - мирный народ. Мы действительно хотим честного прекращения войны на Донбассе, возвращения всех наших временно оккупированных территорий и людей. Но нет иллюзий, что после этого можно будет расслабиться и не заботиться об обороне. У нас нет также никаких иллюзий относительно истинных намерений страны-агрессора ", - отметил он.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что украинские военнослужащие - щит и гордость нашего государства. "Честь и уважение всем воинам, стоящим на защите Украины и каждого из нас. Спасибо за мужество, силу и отвагу! С днем Вооруженных сил Украины! ", - добавил он.

"Возрожденная и вооруженная энергией всенародной поддержки, в 2014 году украинская армия стала гарантом государственной независимости и суверенитета! Подвиг наших героев, ратная служба военных и доблестный труд миллионов украинцев вселяют надежду на освобождение родной земли от роSSийской оккупации. Спасибо всем, чья профессия - с оружием в руках защищать мир, спокойствие, дома украинцев ", - поздравил военнослужащих министр обороны Андрей Таран.

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