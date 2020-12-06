Гражданина Чехии осудили на 3 года лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне "ДНР"

Пражский Верховный суд заменил приговор для гражданина Чехии Павла Кафки, который в 2015-2016 годах принимал участие в боевых действиях на Донбассе со стороны РоSSии, с условного на реальный.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Речь идет о гражданине Чехии Павле Кафке, который в 2015-2016 гг. воевал на стороне РоSSии в Донбассе. В июле с. г. краевой суд в г. Ческе Будеевице за " участие в организованной преступной группировке "приговорил его к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции. И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция - пражский Верховный суд. Результат - приговор изменен с условного на реальный! И приговор - окончательный. Теперь П. Кафка будет иметь три года в тюрьме, чтобы подумать, действительно ли этот "русский мир" того стоил ", - написал Перебийнис.

По словам посла, в суде Кафка утверждал, что вступил в пророSSийскую группу на Facebook, и, увидев там соответствующие призывы, сделал роSSийскую визу и поехал на Донбасс, якобы "помогать гражданским, бездомным и работать в больнице". Как, однако, смогло доказать обвинение, на самом деле он участвовал в реальных боевых действиях против ВС Украины в составе незаконных военных формирований.

"Этот реальный срок заключения против чешского гражданина, воевавшего на Донбассе - важный прецедент. До сих пор это были или условные приговоры (как против Э. Эшту), или заочные (как в случае с О. Грундом), или против иностранцев (гражданин Беларуси А. Фадеев). Таких "героев" в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться на Донбассе. Однако важно, что чешские правоохранители и суды постепенно, но целенаправленно так или иначе привлекают их к ответственности. Убежден, что рано или поздно все они за свои преступления окажутся на скамье подсудимых ", - добавил посол.

Напомним, в октябре 2019-го боевика "ДНР" осудили на 10 лет тюрьмы с конфискацией. 23-летний житель Макеевки 5 лет воевал против ВСУ.