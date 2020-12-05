Украина готова увеличить вклад в операции НАТО

Киев рассчитывает получить План действий по членству в НАТО и надеется на политическую поддержку союзников НАТО в принятии такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году.

Украина готова увеличить национальные взносы в операции НАТО и направить к работе в Североатлантическом альянсе дополнительные силы с целью получить в будущем статус полноправного члена.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает "Правительственный курьер".

"Мы готовы увеличить национальный вклад в операции НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы", - сказал министр.

По его словам, обозначенные шаги "должны сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели - полноправному членству в Организации Североатлантического договора".

Таран также добавил, что Украина рассчитывает получить План действий по членству в НАТО и надеется на политическую поддержку союзников НАТО в принятии такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году.

"Отклонения от курса нет, наоборот, удваиваем наши усилия на пути к евроатлантической интеграции", - отметил министр.

Напомним, в июне Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей (EOP) НАТО. Украина стала шестым партнером по расширенным возможностям НАТО наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.

Участие в программе EOP даст возможность оперативно обмениваться разведданными с Североатлантическим Альянсом.